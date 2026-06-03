Экспортерам выделят дополнительные 250 млрд тенге через "Байтерек"

Совет директоров холдинга "Байтерек" под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова принял ряд решений по расширению финансирования экономики и поддержке предпринимательства.

Дополнительная поддержка экспорта

Одним из ключевых решений стало одобрение государственной гарантии для Экспортно-кредитного агентства Казахстана на сумму 250 млрд тенге сроком на 10 лет.

Благодаря этому агентство сможет увеличить объем страхования и гарантий для отечественных компаний, работающих на внешних рынках. Ожидается, что уже к концу 2026 года портфель страховых и гарантийных обязательств достигнет 1,2 трлн тенге.

Новый план развития

Совет директоров также утвердил План устойчивого развития холдинга на 2026–2028 годы.

Документ предусматривает расширение инструментов "зеленого" финансирования, поддержку экологических проектов, совершенствование корпоративного управления и внедрение международных ESG-стандартов.

Кроме того, в план включены социальные инициативы и меры по развитию кадрового потенциала.

Сколько средств уже направлено в экономику

С начала 2026 года в рамках программы финансирования экономики на 8 трлн тенге холдинг уже оказал поддержку бизнесу примерно на 3 трлн тенге.

Из этой суммы:

875 млрд тенге получили 2 975 проектов малого и среднего бизнеса;

около 685 млрд тенге направлено на поддержку агропромышленного комплекса;

помощь получили 5,2 тысячи сельхозпроизводителей;

финансирование предоставлено 380 проектам крупного бизнеса.

Поддержка новых проектов

По линии Qazaqstan Investment Corporation профинансировано пять инвестиционных проектов на сумму 51,5 млрд тенге.

Через Экспортно-кредитное агентство Казахстана поддержку на сумму 293,5 млрд тенге получили 54 отечественных экспортера.

В холдинге отмечают, что принятые решения позволят расширить доступ бизнеса к финансированию, поддержать развитие производства и увеличить экспортный потенциал страны.

IPO Отбасы банка: новые возможности или риск для социальной модели?

Свыше 8 тыс. казахстанцев получили арендное жилье при поддержке Отбасы банка