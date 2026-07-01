Экстренная эвакуация началась из-за риска селевых потоков в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Наурызбайском районе Алматы проводится превентивная эвакуация жителей в связи с селеопасной обстановкой.
Алматинцы, проживающие вдоль русла реки Аксай, временно размещаются в пунктах приема населения, организованных на базе школ района.
Как сообщили в МЧС, развернут оперативный штаб, на месте работают службы гражданской защиты. Открыта горячая линия: 8 (727) 279-22-32, на которую уже поступило 4 звонка.
Напомним, в связи с прогнозируемыми сильными осадками в горной местности сохраняется угроза формирования селевых потоков.
Все службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, Казселезащиты и ДЧС города Алматы переведены в усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг селеопасных участков, спасательные подразделения находятся в готовности к оперативному реагированию.
Для информирования населения в районе запущена локальная система оповещения. Власти подчеркивают, что предпринимаемые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.
Жителям рекомендовано воздержаться от посещения горной местности и отдыха в Иле-Алатау до стабилизации погодных условий.
Спасатели напоминают, что при нахождении в горах во время сильных осадков необходимо незамедлительно покинуть русла рек и потенциально опасные участки. Селевые потоки формируются стремительно, поэтому важно заранее покидать зоны риска.
Казахстанцев просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не распространять непроверенные сообщения.
Самое читаемое
- Полтора миллиарда на реконструкцию: для заброшенного аквапарка Семея ищут инвестора
- С 1 июля начнут выдавать ваучеры: какие льготы получат многодетные семьи в Казахстане
- Сразу три вокзала открылись после реконструкции в Карагандинской области
- В Алматы таксист подвёз иностранцев за $150
- Россия может вернуть бензин стандарта "Евро-2" из-за топливного кризиса