Экстренная эвакуация началась из-за риска селевых потоков в Алматы

В Наурызбайском районе Алматы проводится превентивная эвакуация жителей в связи с селеопасной обстановкой.

Алматинцы, проживающие вдоль русла реки Аксай, временно размещаются в пунктах приема населения, организованных на базе школ района.

Как сообщили в МЧС, развернут оперативный штаб, на месте работают службы гражданской защиты. Открыта горячая линия: 8 (727) 279-22-32, на которую уже поступило 4 звонка.

Напомним, в связи с прогнозируемыми сильными осадками в горной местности сохраняется угроза формирования селевых потоков.

Все службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, Казселезащиты и ДЧС города Алматы переведены в усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг селеопасных участков, спасательные подразделения находятся в готовности к оперативному реагированию.

Для информирования населения в районе запущена локальная система оповещения. Власти подчеркивают, что предпринимаемые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан.

Жителям рекомендовано воздержаться от посещения горной местности и отдыха в Иле-Алатау до стабилизации погодных условий.

Спасатели напоминают, что при нахождении в горах во время сильных осадков необходимо незамедлительно покинуть русла рек и потенциально опасные участки. Селевые потоки формируются стремительно, поэтому важно заранее покидать зоны риска.

Казахстанцев просят сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и не распространять непроверенные сообщения.