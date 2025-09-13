Казахстанская спортсменка Елдана Талипова стала бронзовым призёром чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле, Великобритания, передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов Талипова встретилась с Агатой Качмарской из Польши. Соперница владела инициативой на протяжении всех трёх раундов и одержала победу, не позволив казахстанке выйти в финал.

Для сборной Казахстана это уже вторая бронзовая медаль на турнире. Ранее бронзу в категории до 60 килограммов завоевала Виктория Графеева.