Елдана Талипова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу

Для сборной Казахстана это уже вторая бронзовая медаль на турнире.

Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Елдана Талипова стала бронзовым призёром чемпионата мира по боксу, который проходит в Ливерпуле, Великобритания, передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов Талипова встретилась с Агатой Качмарской из Польши. Соперница владела инициативой на протяжении всех трёх раундов и одержала победу, не позволив казахстанке выйти в финал.

Для сборной Казахстана это уже вторая бронзовая медаль на турнире. Ранее бронзу в категории до 60 килограммов завоевала Виктория Графеева.

