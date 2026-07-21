Электробусы «Астана» начнут выпускать в Казахстане с 2027 года
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«Астана Моторс» запускает собственный бренд автобусов с производством в Казахстане, сообщил председатель компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
«Одним из ключевых проектов предприятия является запуск собственного бренда автобусов с названием «Астана». Сами автобусы уникальные, разработаны с участием технологических партнеров из Китая, с использованием компонентов ведущих мировых производителей. Непосредственно наши инженеры из Казахстана участвовали в дизайне этих автобусов. Автобусы будут производиться на территории Казахстана», – сообщил Нурлан Смагулов.
По его словам, серийное производство дизельных и газовых автобусов начнется в ноябре текущего года. Кроме того, ведется работа над линейкой электротранспорта совместно с технологическим партнером BYD с использованием новых аккумуляторных батарей. Начало производства электрических автобусов «Астана» запланировано на март 2027 года.
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