Электронная медкнижка стала доступна в eGov Mobile и Halyk
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В Казахстане электронная личная медицинская книжка теперь доступна в мобильных приложениях eGov Mobile и Halyk, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Новый сервис позволяет работникам декретированных профессий отказаться от бумажной медкнижки. Теперь при необходимости достаточно открыть электронный документ в смартфоне.
В Минздраве отметили, что цифровой формат также позволит санитарно-эпидемиологической службе дистанционно контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров. Если срок действия медосмотра истек, специалисты смогут оперативно принять меры по отстранению сотрудника от работы.
Кроме того, в Казахстане впервые создана единая цифровая экосистема санитарно-эпидемиологической службы. Она объединяет государственный санитарно-эпидемиологический контроль, медицинские осмотры работников декретированных профессий, лабораторные исследования, производственный контроль предприятий и мониторинг вакцинации населения.
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