Электронная медкнижка стала доступна в eGov Mobile и Halyk

В Казахстане электронная личная медицинская книжка теперь доступна в мобильных приложениях eGov Mobile и Halyk, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Новый сервис позволяет работникам декретированных профессий отказаться от бумажной медкнижки. Теперь при необходимости достаточно открыть электронный документ в смартфоне.

В Минздраве отметили, что цифровой формат также позволит санитарно-эпидемиологической службе дистанционно контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров. Если срок действия медосмотра истек, специалисты смогут оперативно принять меры по отстранению сотрудника от работы.

Кроме того, в Казахстане впервые создана единая цифровая экосистема санитарно-эпидемиологической службы. Она объединяет государственный санитарно-эпидемиологический контроль, медицинские осмотры работников декретированных профессий, лабораторные исследования, производственный контроль предприятий и мониторинг вакцинации населения.

Читай также:

Минздрав меняет правила диагностики рака: кого допустят к сложным исследованиям

Минздрав назвал показатели, по которым уже проверяют больницы