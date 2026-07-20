Министерство здравоохранения Казахстана продолжает внедрение цифровой системы СУР-2.0, которая позволяет дистанционно контролировать деятельность медицинских организаций. Новая система автоматически анализирует данные государственных информационных ресурсов, выявляет возможные риски и помогает предупреждать нарушения еще до возникновения серьезных проблем, передает BAQ.KZ.

Какие показатели уже учитывает система

Сегодня профилактический контроль без посещения медицинских организаций проводится по пяти ключевым индикаторам. Система оценивает долю сотрудников, работающих по совместительству в пределах одной организации, уровень текучести кадров, наличие действующих сертификатов у специалистов, соответствие лицензии фактически оказываемым медицинским услугам, а также соответствие самой организации требованиям системы здравоохранения.

Вся информация поступает в СУР-2.0 автоматически из государственных информационных систем. После обработки данных система самостоятельно рассчитывает показатели риска и формирует результаты контроля по каждой медицинской организации.

Контроль станет более масштабным

На сегодняшний день уже разработано 60 индикаторов риска, которые будут внедряться поэтапно.

Часть из них относится к постлицензионному контролю и позволяет проверять соответствие лицензии видам медицинской деятельности, наличие действующих сертификатов специалистов и договоров страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Отдельная группа индикаторов предназначена для оценки кадрового обеспечения и оснащенности медицинской техникой. Также система будет анализировать показатели клинической деятельности, включая данные о заболеваемости, инвалидности и смертности, а еще оценивать доступность медицинской помощи и охват населения профилактическими услугами.

Больницам будут присваивать уровень риска

После завершения внедрения всех индикаторов СУР-2.0 сможет автоматически определять уровень риска каждой медицинской организации – от высокого до низкого. Это позволит контролирующим органам оперативно выявлять учреждения, которые требуют первоочередного внимания, и более эффективно распределять контрольные мероприятия.

Кроме того, через цифровую систему медицинским организациям уже направляются рекомендации по устранению выявленных нарушений. Выполнение этих рекомендаций также отслеживается в электронном формате, что обеспечивает прозрачность процесса и контроль за соблюдением сроков.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля подчеркнули, что развитие СУР-2.0 направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, снижение административной нагрузки на добросовестные медицинские организации и защиту интересов пациентов.

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