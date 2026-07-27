Министерство здравоохранения вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который предусматривает изменения в организации патологоанатомической службы. Документ расширяет круг специалистов, допущенных к проведению сложных лабораторных исследований, вводит новые методы диагностики и обновляет требования к работе профильных организаций, передает BAQ.KZ.

Согласно проекту, выполнять иммуногистохимические, молекулярно-генетические и FISH-исследования смогут специалисты с медико-биологическим, биологическим, химическим и химико-биологическим образованием.

Кроме того, документ устанавливает требования к врачу-цитологу, а также нормативы штатной численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала в зависимости от объема выполняемых исследований.

Перечень методов диагностики расширят

Минздрав предлагает официально включить в стандарт патологоанатомической диагностики современные методы исследований. Помимо иммуногистохимических, FISH и молекулярно-генетических исследований, в перечень войдет цифровая микроскопия.

По мнению разработчиков, это позволит повысить точность морфологической диагностики и применять более персонализированный подход к лечению, особенно пациентов с онкологическими заболеваниями.

Появятся референс-центры

Проект также вводит понятие «референс-центр». Предполагается, что такие центры будут отвечать за внешнюю оценку качества исследований и займут отдельное место в системе патологоанатомической службы.

Диагностикой смогут заниматься и частные клиники

Расширяется и перечень организаций, которые смогут проводить патологоанатомическую диагностику. Это право получат государственные и частные медицинские организации при наличии лицензии на подвид медицинской деятельности «Патологическая анатомия».

Одновременно предлагается актуализировать требования к работе патологоанатомических бюро и квалификации их руководителей.

Что изменится

Поправки вносятся в Стандарт организации оказания патологоанатомической диагностики, утвержденный приказом министра здравоохранения от 14 декабря 2020 года.

Основанием для подготовки документа стал Закон от 24 июня 2026 года по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы.