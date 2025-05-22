В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК прошло расширенное совещание, посвящённое усовершенствованию системы электронной очереди на пограничных пунктах пропуска, передает BAQ.KZ.

В рамках совещания участники рассмотрели предложения по корректировке нормативных документов, регулирующих работу электронной очереди. Ранее рабочая группа подготовила сравнительную таблицу изменений, которые уже поддержали отраслевые ассоциации и бизнес-сообщество.

Среди ключевых инициатив:

введение стоимости бронирования места в электронной очереди;

выделение приоритетных слотов для отдельных категорий грузов — скоропортящихся товаров, опасных грузов, живых животных и экспортной продукции;

совершенствование процедур бронирования и усиление контроля.

Также были затронуты вопросы уточнения формулировок и расширения перечня категорий, которым могут быть предоставлены приоритетные условия.

Участники отметили необходимость сбалансировать интересы всех участников внешнеэкономической деятельности, обеспечив прозрачность и ускорение прохождения границы без ущерба для конкуренции.

По итогам встречи было решено доработать предложения и внести необходимые корректировки в проект изменений с учётом всех замечаний.

Ранее сообщалось, что ключевой пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе оказался перегружен. Водители фур отмечали, что система электронной очереди требует срочной доработки.

Отметим также, что Казахстан на границе блокирует незаконное перемещение нефтепродуктов и металлов.