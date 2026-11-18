Норма о запрете регистрации детей до 16 лет на онлайн-платформах сформулирована слишком широко и может ударить по электронным дневникам и образовательным сайтам. Об этом на заседании Курултая заявил депутат Даулет Карибек, обращаясь к министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву.

Саму идею депутат поддержал. По его словам, поручение Главы государства ограничить регистрацию детей до 16 лет в соцсетях очень своевременное, а принимать закон нужно с учетом опыта стран, которые уже ввели такие запреты.

«Однако сфера действия нормы, предложенной в законопроекте, слишком широка, и из-за этого под ограничение могут попасть электронные дневники, образовательные платформы и сайты, которыми пользуются миллионы людей», – сказал Даулет Карибек.

При этом, по словам депутата, опасные для детей каналы под запрет как раз не попадают.

«А каналы в Telegram и WhatsApp, распространяющие контент категорий 16+ и 18+, который представляет угрозу для детей, остаются вне этого ограничения», – подчеркнул он.

Депутаты предлагают три поправки.

ограничить детям доступ к каналам с контентом категорий 16+ и 18+;

уточнить, какие платформы попадают под запрет, и исключить из их числа образовательные;

при обмене данными с платформами передавать только сведения о возрасте ребенка, а другие его персональные данные не передавать.

Министр ответил, что законопроект рассматривается только в первом чтении и предложения депутатов еще можно учесть. По его словам, ограничений для платформ вроде электронного дневника «Күнделік» в документе нет.

«Говоря об онлайн-платформах, мы прежде всего имеем в виду социальные сети. Это мировая тенденция. В одних странах она реализуется успешно, в других нет», – пояснил Арман Кырыкбаев.

По его словам, государство в этом вопросе в первую очередь должно четко определить свою позицию и политику. Сами предложения депутатов министр поддержал.

Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, что еще предлагает законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа.