Елена Рыбакина вошла в тройку чемпионской гонки WTA перед стартом Уимблдона

Лидером рейтинга остается российская теннисистка Мирра Андреева, набравшая 4929 очков. Вторую строчку занимает представительница Беларуси Арина Соболенко с 4705 баллами, передает BAQ.kz.

Казахстанка Елена Рыбакина расположилась на третьем месте. В ее активе 4497 очков, что позволяет ей сохранять место в числе главных претенденток на итоговый турнир сезона.

Изменения произошли и ниже в рейтинге. Чешская теннисистка Каролина Мухова поднялась сразу на две позиции и теперь занимает шестое место. Американка Кори Гауфф и украинка Марта Костюк потеряли по одной строчке, расположившись на седьмом и восьмом местах соответственно.

Еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева ухудшила свои позиции. Она опустилась сразу на три места и теперь занимает 51-ю строчку чемпионской гонки, имея в активе 656 очков.

Чемпионская гонка WTA учитывает результаты теннисисток, показанные в текущем сезоне, и определяет участниц Итогового турнира WTA, который проходит в конце года.

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