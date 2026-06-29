Елена Рыбакина вошла в тройку чемпионской гонки WTA перед стартом Уимблдона
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию чемпионской гонки перед началом основной сетки Уимблдона-2026.
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Лидером рейтинга остается российская теннисистка Мирра Андреева, набравшая 4929 очков. Вторую строчку занимает представительница Беларуси Арина Соболенко с 4705 баллами, передает BAQ.kz.
Казахстанка Елена Рыбакина расположилась на третьем месте. В ее активе 4497 очков, что позволяет ей сохранять место в числе главных претенденток на итоговый турнир сезона.
Изменения произошли и ниже в рейтинге. Чешская теннисистка Каролина Мухова поднялась сразу на две позиции и теперь занимает шестое место. Американка Кори Гауфф и украинка Марта Костюк потеряли по одной строчке, расположившись на седьмом и восьмом местах соответственно.
Еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева ухудшила свои позиции. Она опустилась сразу на три места и теперь занимает 51-ю строчку чемпионской гонки, имея в активе 656 очков.
Чемпионская гонка WTA учитывает результаты теннисисток, показанные в текущем сезоне, и определяет участниц Итогового турнира WTA, который проходит в конце года.
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