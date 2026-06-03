Елену Рыбакину включили в рейтинг самых красивых теннисисток всех времен

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в список самых красивых теннисисток всех времен по версии спортивного издания SK. В рейтинге казахстанка заняла 11-е место.

Лидером списка стала бывшая российская теннисистка Анна Курникова. Вторую строчку заняла экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, а третьей стала Ана Иванович.

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В первую десятку рейтинга также вошли Анна Калинская, Габриэла Сабатини, Крис Эверт, Эмма Радукану, Эжени Бушар, Каролин Возняцки и Паула Бадоса.

В настоящее время Елена Рыбакина готовится к старту травяной части сезона. Ближайшим турниром для казахстанской спортсменки станет соревнование категории WTA 500 в Лондоне, где она начнет подготовку к одному из главных турниров лета – Уимблдон.

Напомним, Елена Рыбакина после выступления на турнире Ролан Гаррос обеспечила себе крупные призовые выплаты. Как сообщает Sports24.kz, за выход во второй круг соревнований спортсменка заработала 130 тысяч евро. По текущему курсу сумма составляет около 71,6 миллиона тенге.