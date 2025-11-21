Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова прокомментировала своё выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Она заняла третье место в весовой категории до 76 килограммов.

"В целом всё прошло так, как мы планировали. Главный тренер заранее разработал план. И мы работали в соответствии с ним.

С соперницей по схватке за третье место встречалась впервые. Я готовилась, следуя тактике, предложенной тренером. Тактически мы сосредоточились на работе руками и заранее спланировали защиту. В итоге всё получилось, и я выиграла встречу, попав на пьедестал.

Впереди чемпионат страны. Моя главная цель — стать чемпионкой", — сказала Сыздыкова.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает седьмое место. В копилке сборной — 14 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовых медалей.