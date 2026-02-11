Елнур Бейсенбаев сложил полномочия депутата Мажилиса
Сегодня, 10:06
Фото: Мажилис РК
Елнур Бейсенбаев сложил полномочия депутата Мажилиса, передает BAQ.KZ.
Сегодня на пленарном заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева.
На этой неделе он был назначен на должность заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
