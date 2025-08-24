Жена турецкого лидера Эмине Эрдоган написала первой леди США Мелании Трамп письмо, в котором призывает поднять вопрос о тяжелом положении детей в Газе. Об этом сообщили в Администрации президента Турецкой Республики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Эмине Эрдоган сообщила, что ее вдохновило письмо супруги американского лидера, которое Дональд Трамп передал президенту РФ Владимиру Путину во время встречи на Аляске. Послание касалось положения детей на фоне российско-украинского конфликта.

"Я верю, что та чуткость и внимание, которые вы проявили к судьбе 648 украинских детей, <…> будут проявлены и в отношении Газы", — отметила первая леди Турции.

Она также призвала установить контакт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу и подчеркнула, что обращение к ситуации в Газе стало бы проявлением "исторической ответственности перед палестинским народом".

Ранее сообщалось, что Трамп передал Путину письмо от своей жены Мелании, посвященное судьбе детей, похищенных в ходе российско-украинского конфликта.