Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка впервые раскрыло архитектуру присутствия Abu Dhabi Commercial Bank в Казахстане. Новый универсальный банк будет работать с исламскими продуктами через механизм «исламского окна», но без создания отдельной шариатской структуры, ответили на официальный запрос BAQ.kz в АРРФР. Это прецедент для казахстанского рынка. При этом на большую часть конкретных вопросов редакции, регулятор не дал ни одной цифры.

В регуляторе подтвердили, что разрешение на создание нового банка ADCB получил 20 марта этого года. Также пояснили, почему не была выбрана конвертация уже существующего исламского банка ADCB (бывший Al Hilal) в универсальный.

«Агентством выдано разрешение ADCB на создание нового банка в Казахстане, который планирует развивать исламское финансирование через механизм «исламского окна»», - сообщили в АРРФР.

Ответ, по сути, подтверждает, что группа решила держать два отдельных банка, но шариатские продукты во втором будут встроены внутрь универсальной лицензии, а не вынесены в отдельное юрлицо.

При этом до полноценной работы банку ещё далеко. Как указывает АРРФР, «получение универсальной банковской лицензии ожидается после создания внутренней инфраструктуры и проведения всех подготовительных работ по запуску банковской деятельности». Конкретных сроков регулятор не называл.

Редакция также запросила информацию о барьерах для входа, в частности о минимальном уставном капитале, prudential conditions, требованиях по локализации кадров и кредитованию МСБ. Ни на один из этих вопросов прямого ответа мы не получили. Регулятор ограничился общей справкой о либерализации 2024 года.

«Минимальный порог активов для выхода на рынок снижен с 20 до 10 млрд долларов США», а для банков с высокими рейтингами «объём регуляторных требований был снижен более чем в два раза», - сообщили в АРРФР.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о географии новых игроков. Редакция указала, что все три новых иностранных банка: из Кореи, ОАЭ и Катара, но что же мешает входу банков из ЕС, Китая или Турции.

«Окончательные решения по вопросам участия иных иностранных банков в капитале казахстанских банков отсутствуют, соответствующие официальные заявления в Агентство не поступали», - лаконично отметили в регуляторе.

Иными словами, заявок просто нет.

На сегодняшний день, по данным регулятора, в банковском секторе Казахстана работают 23 банка второго уровня, включая 15 с участием иностранного капитала, из них 10 дочерних банков.

Вопросы о количественных KPI либерализации и модельных расчётах снижения ставок остались без ответа. Регулятор ограничился констатацией, что дальнейшее расширение будет зависеть от коммерческих интересов и готовности работать в обновлённой регуляторной среде Казахстана.

Напомним, в конце марта АРРФР сообщило, что в стране появится еще один банк из ОАЭ.