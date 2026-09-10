Энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 4%
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По итогам 2025 года энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Показатель составил 0,307 тонны условного топлива на тысячу долларов США. Об этом на брифинге СЦК сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Олжас Алибеков, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, энергосбережение и повышение энергоэффективности остаются одним из важных направлений государственной политики, напрямую связанных с конкурентоспособностью экономики и рациональным использованием ресурсов.
Сегодня задача заключается не только в обеспечении экономики необходимыми энергоресурсами, но и в повышении эффективности их использования.
Для этого в Казахстане сформирована система регулирования, которая включает Государственный энергетический реестр, энергоаудит, нормативы энергопотребления, целевые показатели энергоэффективности и государственный контроль.
"В 2022 году законодательство было дополнительно усилено: внедрены новые подходы к проведению энергоаудита, введен профилактический контроль без посещения, усилено регулирование бюджетного сектора и повышена роль местных исполнительных органов" - сообщил Алибеков.
В профильном ведомстве отмечают, что дальнейшее снижение энергоемкости экономики зависит от того, насколько эффективно предприятия и государственный сектор будут использовать потребляемые энергоресурсы.
Напомним, ранее Олжас Алибеков сообщил, что всего 10 крупнейших энергопотребителей используют около 30% всей энергии в Казахстане – 34 млн тонн условного топлива в год. По оценке ведомства, потенциал энергосбережения у этих предприятий превышает 1,6 млн тонн условного топлива, а его реализация может дополнительно снизить энергоемкость ВВП страны на 1,5%.
Согласно Концепции развития энергосбережения и повышения энергоэффективности, к 2029 году Казахстан планирует снизить энергоемкость экономики на 10% по сравнению с уровнем 2021 года. Сейчас в Курултае также рассматриваются два законопроекта, предусматривающие совершенствование Государственного энергетического реестра, развитие энергосервисного рынка и усиление ответственности за нарушение требований энергоэффективности.
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