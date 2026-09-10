По итогам 2025 года энергоемкость ВВП Казахстана снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Показатель составил 0,307 тонны условного топлива на тысячу долларов США. Об этом на брифинге СЦК сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Олжас Алибеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, энергосбережение и повышение энергоэффективности остаются одним из важных направлений государственной политики, напрямую связанных с конкурентоспособностью экономики и рациональным использованием ресурсов.

Сегодня задача заключается не только в обеспечении экономики необходимыми энергоресурсами, но и в повышении эффективности их использования.

Для этого в Казахстане сформирована система регулирования, которая включает Государственный энергетический реестр, энергоаудит, нормативы энергопотребления, целевые показатели энергоэффективности и государственный контроль.

"В 2022 году законодательство было дополнительно усилено: внедрены новые подходы к проведению энергоаудита, введен профилактический контроль без посещения, усилено регулирование бюджетного сектора и повышена роль местных исполнительных органов" - сообщил Алибеков.

В профильном ведомстве отмечают, что дальнейшее снижение энергоемкости экономики зависит от того, насколько эффективно предприятия и государственный сектор будут использовать потребляемые энергоресурсы.