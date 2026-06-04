ЕНПФ готовится опубликовать новые пороги достаточности пенсионных накоплений

В ближайшие дни могут быть опубликованы обновленные размеры порогов достаточности для использования части пенсионных накоплений, сообщает корреспондент BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Сената сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай.

Cоответствующее постановление было принято 21 мая 2026 года.

"Согласно постановлению, после его официального опубликования Единый накопительный пенсионный фонд должен в течение 10 календарных дней рассчитать и опубликовать пороги достаточности. Если отсчитывать срок с 25 мая, то он истекает уже завтра", – сказала Шегай.

Как отметила вице-министр, Единый накопительный пенсионный фонд обязан провести необходимые расчеты в соответствии с требованиями, указанными в документе, и опубликовать обновленные показатели в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане готовится пересмотр порогов достаточности пенсионных накоплений. Для этого Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в правила расчета, упростив действующую формулу.