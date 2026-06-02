В Казахстане изменили формулу расчета пенсионных порогов

В Казахстане готовится пересмотр порогов достаточности пенсионных накоплений. Для этого Министерство труда и социальной защиты населения внесло изменения в правила расчета, упростив действующую формулу.

Как сообщили в ведомстве, ранее при определении порогов достаточности использовались девять различных показателей, включая минимальный размер заработной платы, минимальный размер пенсии и другие параметры. Теперь формула будет состоять из пяти ключевых показателей.

В новую методику вошли, в частности, годовая ставка доходности в размере 9%, годовая ставка индексации ежемесячных выплат и ряд других параметров.

После вступления изменений в силу (5 июня 2026 года) Единый накопительный пенсионный фонд должен в течение десяти дней провести необходимые расчеты и определить новые пороги достаточности для граждан в возрасте от 20 до 63 лет.

"Сегодня эта работа проводится фондом. Мы, как и Министерство труда, ожидаем данные расчеты. В установленные сроки ЕНПФ должен опубликовать их на официальных ресурсах", – пояснили представители ведомства.

Вместе с тем власти подчеркивают, что пересмотр порогов достаточности не означает отмену возможности использовать пенсионные накопления сверх установленного уровня.

По словам представителей министерства, цель изменений заключается в повышении самих порогов достаточности и укреплении накопительной пенсионной системы.

"Мы должны понимать, что основная функция накопительного пенсионного фонда – накопление средств. Использовать его как депозит неправильно. Главная задача заключается в том, чтобы каждый гражданин имел достаточные накопления к моменту выхода на пенсию", – отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что пенсионная система Казахстана сегодня формируется из трех источников: солидарной пенсии для граждан, работавших до 1998 года, базовой пенсии, выплачиваемой государством, и накопительной части, которая формируется за счет пенсионных взносов самого работника.

При этом участие в обеспечении будущей пенсии распределено между государством, работодателем и самим гражданином.

Власти подтверждают, что после повышения порогов достаточности казахстанцы по-прежнему смогут использовать накопления сверх установленного уровня на улучшение жилищных условий, лечение или погашение кредитов.

"Возможность использования пенсионных излишков сохраняется. Если у гражданина после пересмотра останутся накопления сверх порога достаточности, он сможет направить их на лечение или погашение кредита", – подчеркнули в ведомстве.

Окончательные расчеты новых порогов достаточности ЕНПФ должен представить в ближайшие дни после завершения перерасчета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 279 тысяч человек, достигших пенсионного возраста, до сих пор не обратились за выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). По данным фонда, общая сумма невостребованных пенсионных накоплений на их счетах составляет около 45 млрд тенге. В ЕНПФ напомнили о необходимости своевременно оформлять пенсионные выплаты, а также призвали наследников не откладывать обращение за накоплениями умерших родственников.