Эрдоган предложил странам ОТГ расширить сотрудничество в оборонной промышленности

По словам турецкого лидера, в условиях глобальных вызовов особое значение приобретает развитие совместных технологических и оборонных возможностей внутри тюркского пространства.

"Турция готова делиться с государствами-членами нашей организации своим опытом в области разработки военных технологий и развития оборонной промышленности, а также в применении и развитии наукоемких технологий", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул важность постоянного диалога между профильными структурами стран-участниц.

"Мы придаем большое значение регулярному проведению встреч представителей оборонной промышленности наших государств и партнерских стран", - отметил он.

Отдельное внимание в своем выступлении Эрдоган уделил вопросам искусственного интеллекта, цифровой трансформации и модернизации производственных отраслей.

"Мы разрабатываем концепцию, основанную на возможностях, которые предоставляют искусственный интеллект и цифровые технологии. Кроме того, мы осуществляем трансформацию, направленную на максимально эффективное использование технологических возможностей для поддержки сельскохозяйственного, производственного и промышленного комплексов", - сказал Президент Турции.

Таким образом, Турция на площадке саммита в Туркестане обозначила готовность усиливать кооперацию с тюркскими государствами в оборонной сфере, высоких технологиях, цифровой трансформации и международном представительстве.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане заявил, что укрепление единства тюркского мира остается одной из ключевых задач объединения, а сама организация не носит геополитического или военного характера.