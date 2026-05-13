Эрдоган прибыл с государственным визитом в Астану

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан, передает BAQ.kz.

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.

Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

