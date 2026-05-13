Эрдоган прибыл с государственным визитом в Астану
Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК.
Сегодня 2026, 17:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:32Сегодня 2026, 17:32
185Фото: BAQ.kz
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан, передает BAQ.kz.
Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.
Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».
Читайте также, почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе