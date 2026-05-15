Эрдоган выступил за создание технологий ИИ на тюркских языках
По словам Эрдогана, отставание в цифровой трансформации может стать риском для независимости государств.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости усиления сотрудничества между тюркскими государствами в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий и кибербезопасности. Он подчеркнул, что особое значение имеет создание цифровых платформ и языковых моделей на тюркских языках, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Для того чтобы в мире будущего обладать более весомым голосом и влиянием, мы обязаны вывести сотрудничество в сфере технологий на максимально высокий уровень. Мы осознаём, что отставание в процессе цифровой трансформации представляет угрозу и для нашей независимости", - заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, страны тюркского мира должны совместно развивать технологии искусственного интеллекта и цифровые решения. Эрдоган подчеркнул, что особое значение имеет создание цифровых платформ и языковых моделей на тюркских языках.
"Тюркский мир должен рассматривать тему искусственного интеллекта через призму возможностей. Мы убеждены в необходимости разработки систем искусственного интеллекта и крупных языковых моделей на тюркских языках, чтобы сделать богатое наследие тюркского мира более заметным в цифровом пространстве", - отметил Президент Турции.
Отдельно Эрдоган остановился на вопросах кибербезопасности.
"Кибербезопасность в современном мире столь же жизненно важна, как обеспечение безопасности на суше, в воздухе и на море", - подчеркнул он.
Президент Турции также заявил о важности расширения сотрудничества между странами Организации тюркских государств в сфере оборонной промышленности и технологий. По словам Эрдогана, Анкара готова делиться со странами организации своим опытом в данной области.
