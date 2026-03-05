  • Главная
Эрдоган заявил о готовности Турции жестко защищать свои границы

Президент Турции заявил, что страна не допустит угроз своей безопасности после инцидента с иранской ракетой.

Фото: aa.com.tr

По данным турецкого агентства Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал инцидент с запуском баллистической ракеты с территории Ирана в направлении воздушного пространства страны. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не допустит угроз безопасности своих границ и воздушного пространства.

Эрдоган сообщил, что Анкара «принимает все необходимые меры в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и незамедлительно реагирует в случае необходимости».

«Турецкая сторона сделала максимально серьезное предупреждение, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Решимость и способность Турции обеспечить безопасность страны и народа находятся на самом высоком уровне», – заявил он.

Ранее мы писали о том, что МИД Турции прокомментировал возможную смену власти в Иране.

