По данным турецкого агентства Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал инцидент с запуском баллистической ракеты с территории Ирана в направлении воздушного пространства страны. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не допустит угроз безопасности своих границ и воздушного пространства.

Эрдоган сообщил, что Анкара «принимает все необходимые меры в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и незамедлительно реагирует в случае необходимости».

«Турецкая сторона сделала максимально серьезное предупреждение, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Решимость и способность Турции обеспечить безопасность страны и народа находятся на самом высоком уровне», – заявил он.

