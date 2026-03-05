Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится устранить угрозу со стороны Ирана и рассматривает возможность смены власти в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт BAQ.kz со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам главы турецкого МИД, подход израильского руководства к Ирану изменился. Если раньше угрозой считались военные возможности страны, то сейчас речь идет уже о самом политическом режиме.

"Раньше он определял угрозу как возможности Ирана. Теперь он вышел за рамки возможностей и определяет угрозу как сам режим. Его цель - смена режима", - сказал Фидан.

При этом министр отметил, что в самой стране пока не наблюдается масштабных протестов, которые могли бы привести к смене власти.

"В настоящее время, по всей видимости, среди иранского населения нет волны беспорядков, которая привела бы к смене режима", - добавил он.

Фидан также подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта может создать нестабильность во всем регионе, поэтому, по мнению Турции, сторонам необходимо как можно скорее вернуться к дипломатическим переговорам.

Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном усилила напряжённость на Ближнем Востоке. На этом фоне всё чаще обсуждается вопрос возможной смены власти в Иране и её последствий для региона.

Эксперты отмечают, что Иран остаётся одним из ключевых игроков Ближнего Востока и соперничает за влияние с такими странами, как Турция, Саудовская Аравия и Израиль. По их мнению, ослабление Ирана из-за внешнего давления и внутренних проблем может изменить баланс сил в регионе.

В Турции также внимательно следят за развитием ситуации, поскольку возможная дестабилизация в Иране может повлиять на безопасность и политическую обстановку на всём Ближнем Востоке.

Ранее системы противовоздушной обороны НАТО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана, в воздушном пространстве над югом Турции. Как сообщили в Министерстве обороны Турции, ракета была запущена из Ирана и прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.