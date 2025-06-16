Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Еркин Валитханович Тукумов назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, передает BAQ.KZ.

Назначение отражает стратегическую важность афганского направления для внешней политики Казахстана, а также усилия страны по обеспечению региональной стабильности и гуманитарного взаимодействия.

Еркин Тукумов ранее занимал пост директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, а также имеет богатый дипломатический опыт и экспертные знания в области международных отношений.