Еркин Тукумов назначен спецпредставителем Президента РК по Афганистану
Тукумов Еркин Валитханович будет курировать афганское направление от имени Президента.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
111Фото: с сайта КИСИ
Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Еркин Валитханович Тукумов назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, передает BAQ.KZ.
Назначение отражает стратегическую важность афганского направления для внешней политики Казахстана, а также усилия страны по обеспечению региональной стабильности и гуманитарного взаимодействия.
Еркин Тукумов ранее занимал пост директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, а также имеет богатый дипломатический опыт и экспертные знания в области международных отношений.