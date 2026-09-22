Еркингали Буркиталин принес Казахстану пятое золото Азиады

Еркингали Буркиталин стал чемпионом XX летних Азиатских игр по смешанным единоборствам. На счету сборной Казахстана теперь пять золотых медалей.

Финал весовой категории до 77 кг в традиционном стиле прошел в спортивном центре Инаэ в японской Нагое. Соперником казахстанца был Мухаммед Набиев из Бахрейна. Буркиталин победил уверенно, со счетом 3:0.

ММА впервые в истории включили в программу летних Азиатских игр, и дебют вида спорта пришелся на Японию.

Азиада продлится до 4 октября. За сборную Казахстана выступают 558 спортсменов, они разыгрывают медали в 35 видах спорта.