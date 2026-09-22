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Еркингали Буркиталин принес Казахстану пятое золото Азиады

22 Сентября 2026, 11:06
АВТОР
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@DRSQazaqstan 22 Сентября 2026, 11:06
22 Сентября 2026, 11:06
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Фото: @DRSQazaqstan

Еркингали Буркиталин стал чемпионом XX летних Азиатских игр по смешанным единоборствам. На счету сборной Казахстана теперь пять золотых медалей.

Финал весовой категории до 77 кг в традиционном стиле прошел в спортивном центре Инаэ в японской Нагое. Соперником казахстанца был Мухаммед Набиев из Бахрейна. Буркиталин победил уверенно, со счетом 3:0.

ММА впервые в истории включили в программу летних Азиатских игр, и дебют вида спорта пришелся на Японию.

Азиада продлится до 4 октября. За сборную Казахстана выступают 558 спортсменов, они разыгрывают медали в 35 видах спорта.

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