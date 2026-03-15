Ерсайын Нагаспаев проголосовал на республиканском референдуме
Сегодня 2026, 08:55
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по принятию новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Министр проголосовал на избирательном участке №305 в Астане.
Напомним, в стране проходит референдум по новой Конституции.
