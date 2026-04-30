ЕС может оштрафовать Meta на миллиарды за доступ детей к соцсетям

Европейская комиссия пришла к предварительному выводу, что компания Meta не смогла эффективно предотвратить использование соцсетей детьми младше 13 лет, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По данным комиссии, около 10 - 12% детей младше 13 лет используют Instagram и Facebook, несмотря на установленное самой компанией возрастное ограничение.

Регуляторы считают, что существующие меры проверки возраста фактически не работают. При регистрации пользователи могут указать любую дату рождения, а механизмов подтверждения этих данных нет.

В Еврокомиссии отметили, что такие практики могут нарушать Закон о цифровых услугах (DSA).

Кроме того, по оценке регулятора, компания «игнорировала доступные научные данные» о том, что дети младшего возраста особенно уязвимы к негативному влиянию соцсетей.

Позиция компании

В Meta не согласились с выводами.

"Мы ясно даем понять, что Instagram и Facebook предназначены для пользователей от 13 лет и старше. У нас действуют меры по выявлению и удалению аккаунтов несовершеннолетних", - заявил представитель компании.

Он добавил, что Meta продолжает инвестировать в технологии для обнаружения таких пользователей и готовит дополнительные меры, о которых сообщит в ближайшее время.

Также в компании подчеркнули, что проблема проверки возраста носит отраслевой характер.

"Это вызов для всей индустрии, и мы намерены продолжать конструктивный диалог с Европейской комиссией", - отметили в Meta.

Проблема проверки возраста

Ситуация обсуждается на фоне инициатив ряда стран ЕС ограничить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. Однако ключевым вопросом остается именно механизм проверки возраста.

Глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что специальное приложение для проверки возраста уже технически готово, но сроки его запуска пока не названы.

При этом регуляторы требуют от Meta пересмотреть оценку рисков и усилить меры по выявлению и удалению аккаунтов несовершеннолетних.

Что дальше?

Теперь компания может ознакомиться с материалами расследования и представить письменный ответ. В случае подтверждения нарушений Еврокомиссия вправе официально признать Meta нарушителем.

Согласно правилам Meta, минимальный возраст пользователей Instagram и Facebook составляет 13 лет. Однако ранее в ЕС уже неоднократно указывали на слабость механизмов контроля.

В случае признания нарушений компании грозит штраф до 6% от ее глобального годового оборота - это может составить миллиарды евро.

