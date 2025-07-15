ЕС подготовил ответные пошлины против США
Власти Евросоюза подготовили пошлины против товаров из США на 72 млрд евро
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Евросоюз разработал меры в ответ на возможные торговые ограничения со стороны США, подготовив перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, которые могут быть обложены пошлинами, передает BAQ.KZ. со ссылкой на DW.
В Брюсселе подчеркнули, что готовы к диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
"Сегодня Еврокомиссия представит странам-членам предложение о втором списке импортируемых из США товаров, стоимость которых составляет около 72 млрд евро. Теперь у них будет возможность обсудить его", - говорится в заявлении Шефчовича, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.
Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не исчерпал своих рычагов давления.
"Все инструменты остаются на столе", - отметил он, не уточнив, какие именно категории товаров включены в проект перечня.
Несмотря на жесткую позицию, Шефчович подчеркнул готовность Брюсселя к диалогу с американской стороной.
"Наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - добавил еврокомиссар.
Ответные меры стали реакцией на усиление протекционистской риторики со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на Белый дом и выступающего с угрозами в адрес торговых партнеров США.
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