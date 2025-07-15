Евросоюз разработал меры в ответ на возможные торговые ограничения со стороны США, подготовив перечень американских товаров на сумму 72 млрд евро, которые могут быть обложены пошлинами, передает BAQ.KZ. со ссылкой на DW.

В Брюсселе подчеркнули, что готовы к диалогу с Вашингтоном. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

"Сегодня Еврокомиссия представит странам-членам предложение о втором списке импортируемых из США товаров, стоимость которых составляет около 72 млрд евро. Теперь у них будет возможность обсудить его", - говорится в заявлении Шефчовича, опубликованном на официальном сайте Еврокомиссии.

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не исчерпал своих рычагов давления.

"Все инструменты остаются на столе", - отметил он, не уточнив, какие именно категории товаров включены в проект перечня.

Несмотря на жесткую позицию, Шефчович подчеркнул готовность Брюсселя к диалогу с американской стороной.

"Наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров", - добавил еврокомиссар.

Ответные меры стали реакцией на усиление протекционистской риторики со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, вновь претендующего на Белый дом и выступающего с угрозами в адрес торговых партнеров США.