Контроль средней скорости, ИИ и новые системы: что изменится на трассах Казахстана

В Казахстане до конца года планируют расширить систему контроля средней скорости на республиканских трассах. Новые комплексы появятся еще на 16 участках дорог общей протяженностью 2,8 тыс. километров. Об этом на заседании Правительства сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Сейчас системы контроля средней скорости работают на 12 участках трасс протяженностью 2,8 тыс. километров.

«До конца текущего года совместно с Министерством транспорта планируется установить оборудование еще на 16 участках, что позволит охватить дополнительно 2,8 тыс. км. Таким образом, общая протяженность трасс с системами контроля средней скорости достигнет 5,6 тыс. км на 28 участках», – сообщил Ержан Саденов.

На участках с контролем стало меньше ДТП

По данным МВД, на дорогах, где уже действует контроль средней скорости, количество ДТП снизилось на 10%. Число погибших сократилось на 33%, пострадавших – на 12%.

В целом по стране также фиксируется снижение аварийности. Количество ДТП уменьшилось на 5%, погибших – на 15%, пострадавших – на 6%.

ИИ помогает искать нарушителей и угнанные машины

МВД также расширяет использование цифровых технологий на дорогах. Профильные сервисы объединены на платформе «ТОР».

Искусственный интеллект применяется для контроля транспорта, в том числе для выявления водителей, которые находятся за рулем более восьми часов, и угнанных автомобилей.

«Через систему "Қорғау" выявляем автомобили, находящиеся в розыске и с подложными номерами, а также нарушителей. Кроме того, количество систем автоматического выявления нарушений правил дорожного движения увеличено с 28 тыс. до 32 тыс.», – рассказал глава МВД.

После установки новых комплексов система контроля средней скорости будет действовать на 28 участках республиканских трасс общей протяженностью 5,6 тыс. километров.