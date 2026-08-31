Еще один крупный вокзал Казахстана открылся после реконструкции

В Костанае завершилась реконструкция железнодорожного вокзала. После модернизации площадь здания увеличилась более чем на тысячу квадратных метров, обновлены перрон, инженерные системы и пассажирская инфраструктура, передает BAQ.KZ.

Вокзал был построен в 1974 году. В результате реконструкции его площадь увеличилась с 7 412 до 8 483 квадратных метров.

В трехэтажном здании полностью обновили кровлю, провели наружную и внутреннюю отделку, модернизировали системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения.

Также реконструировали перрон, благоустроили прилегающую территорию, установили новую мебель и оборудование.

При обновлении особое внимание уделили внешнему облику вокзала. Фасад облицевали фиброцементными панелями и гранитом, а для внутренней отделки использовали долговечные и пожаробезопасные материалы. Большая часть примененных материалов произведена в Казахстане.

Более двух тысяч пассажиров в сутки

Вокзал Костаная относится к первому классу и ежедневно обслуживает в среднем около 2 049 пассажиров.

Через станцию курсируют 18 пассажирских поездов. Они связывают Костанай с Астаной, Алматы, Карагандой, Атырау, Уральском, Актобе, Кокшетау, курортной зоной Бурабай и другими направлениями.

В церемонии открытия приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов и вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов.

По словам вице-министра, реконструкция проведена в рамках масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры. Всего в Казахстане обновляют 124 вокзала.

Ранее после реконструкции открылись вокзалы и в других регионах страны. В частности, обновленные объекты начали принимать пассажиров на станциях Ушбиик, Шар и Жарма в области Абай, Жарык в Карагандинской области и Алга в Актюбинской области.