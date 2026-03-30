Еще один музей ограбили в Европе: похищены шедевры Ренуара и Матисса
Грабителям понадобилось всего три минуты, чтобы вынести из музея под Пармой картины Ренуара, Сезанна и Матисса.
В Италии из частного музея были украдены работы известных художников, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Речь идет о музее Фонда Маньяни-Рокка, расположенном недалеко от Пармы. По данным полиции, преступление произошло в ночь с 22 на 23 марта, однако информация о нем была подтверждена лишь позже.
Неизвестные злоумышленники, скрыв лица под капюшонами, взломали входную дверь музея и всего за несколько минут вынесли три произведения искусства. После этого они скрылись через сад.
Среди похищенных работ — картина «Рыбы» Пьер Огюст Ренуар, «Натюрморт с черешней» Поль Сезанн, выполненный карандашом и акварелью, а также «Одалиска на террасе» Анри Матисс.
В фонде заявили, что кража носила спланированный характер. При этом отмечается, что система видеонаблюдения и оперативные действия охраны позволили быстро отреагировать на инцидент.
Стоимость похищенных произведений оценивается в миллионы евро. В настоящее время ведется расследование.
Фонд Маньяни-Рокка хранит одну из значимых частных коллекций искусства в Италии, включая работы Тициана, Дюрера, Рубенса и Гойи.
Ранее похожий инцидент произошел во Франции. Одно из самых известных культурных учреждений мира — Луврв Париж — также стало объектом ограбления.
В расследовании установлено, что в ограблении участвовали четверо преступников. Двое из них, переодетые в строительные жилеты, проникли в музей со стороны набережной Сены, где проводятся ремонтные работы. Ещё двое подельников ждали их на мотороллерах. Для доступа в галерею Аполлона злоумышленники использовали автовышку и грузовой лифт.
Похищены девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины — в том числе ожерелье, брошь и диадема. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, на похищение у грабителей ушло всего четыре минуты.
