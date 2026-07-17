Еще один нефтяной танкер у терминала КТК подвергся атаке

Нефтяной танкер Nordic Zenith, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума у побережья Черного моря, оказался поврежден после ночных атак. На борту судна возник пожар, который удалось потушить экипажу.

Как сообщает Bloomberg, после происшествия стоянку танкера у терминала КТК отменили. Судно класса Suezmax больше не могло приступить к загрузке нефти.

В пресс-службе КТК подтвердили, что Nordic Zenith должен был начать погрузку утром, однако после атаки танкер оказался непригодным для проведения операции.

"На танкере возник пожар, который был ликвидирован силами экипажа", – сообщили в компании.

После подачи сигнала SOS с борта судна КТК организовал эвакуацию части людей. Всего были вывезены 13 человек, еще 9 членов экипажа приняли решение остаться на борту.

Это уже второй подобный инцидент в районе терминала КТК за короткий период. Ранее сообщалось об атаке беспилотника на нефтяной танкер Yasa Polaris класса Suezmax возле этого же объекта.

Почему терминал КТК важен для Казахстана

Каспийский трубопроводный консорциум играет ключевую роль в экспорте казахстанской нефти. Система соединяет месторождения западного Казахстана и российские нефтяные объекты на Каспии с морским терминалом в Новороссийске.

Протяженность трубопроводной системы составляет около 1,5 тыс. километров. Через КТК проходит более 80% всей нефти, экспортируемой Казахстаном по трубопроводам.

Мощность системы позволяет транспортировать до 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 млн тонн через российский участок.

Кто владеет КТК

В состав акционеров КТК входят российские, казахстанские и международные нефтегазовые компании.

Крупнейшими участниками являются Россия, представленная "Транснефтью", Казахстан через "КазМунайГаз" и Kazakhstan Pipeline Ventures, а также Chevron, LUKOIL, ExxonMobil, Shell, Eni и другие компании.

Ситуация с танкером Nordic Zenith остается под контролем специалистов, а дальнейшие действия по судну будут зависеть от оценки его технического состояния.

Ранее мы сообщали, что танкер с нефтью КТК атаковали беспилотники в Черном море.