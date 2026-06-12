Еще один "туроператор" оказался мошенником в Астане
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Столичные сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при оказании туристических услуг.
По данным следствия, 34-летний житель города представлялся сотрудником туристического агентства и предлагал гражданам организацию поездок на зарубежные курорты и популярные туристические направления по привлекательным ценам.
Клиентов он находил через социальные сети и мессенджеры, где входил к ним в доверие. В переписке мужчина просил внести предоплату за бронирование отелей, покупку авиабилетов и оформление туристических пакетов.
После получения денег он под разными предлогами откладывал организацию поездок, а обещанные услуги не предоставлял.
Позже потерпевшие обращались в полицию, поняв, что стали жертвами обмана.
По одному из эпизодов установлено, что подозреваемый завладел 6 миллионами тенге.
В настоящее время проверяется его возможная причастность к другим аналогичным фактам мошенничества.
По данному делу возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Ранее проданные путевки турфирмы оказались фикцией в Актобе.
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