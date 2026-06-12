В Актобе расследуется уголовное дело по факту мошенничества, связанного с деятельностью руководителя туристического агентства.

По данным Департамента полиции города, 37-летний руководитель агентства под предлогом организации туристических поездок и продажи путевок принимал от клиентов деньги, однако свои обязательства не выполнял.

В результате граждане не получили оплаченные туры и потеряли свои средства.

На сегодняшний день в полицию обратились более 70 пострадавших. Общий ущерб превысил 32 миллиона тенге.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможное число потерпевших.

Правоохранители призывают граждан, которые могли пострадать от действий данного агентства, обратиться в отдел полиции №1 Управления полиции города Актобе или в ближайший отдел полиции по месту жительства.

В ведомстве также рекомендуют при покупке туристических услуг проверять репутацию компаний, наличие официальных документов и заключать договор только после внимательного ознакомления с его условиями, а оплату производить с получением подтверждающих документов.

Ранее лже-представитель зарубежного вуза выманил у казахстанца 8 млн тенге.