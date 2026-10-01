Еще одна крупная авиакомпания приостановила полеты в Израиль
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Авиакомпания Emirates приостановила рейсы в Израиль до дальнейшего уведомления. Решение принято на фоне расследования инцидента на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, передает ynet.co.il.
Как сообщает израильское издание Ynet, пассажиров, конечным пунктом назначения которых является Тель-Авив, временно не будут допускать к посадке на рейсы Emirates.
Ранее полеты в Израиль и обратно приостановила Flydubai. Это произошло после серьезного инцидента на борту Boeing 737 MAX, выполнявшего рейс Дубай — Тель-Авив.
По версии израильских властей, один из пилотов напал с ножом на второго пилота, после чего самолет резко начал терять высоту. Лайнер снизился примерно с 34 тысяч до 17 тысяч футов менее чем за минуту.
Как утверждается, вмешаться удалось другим членам экипажа и пассажирам. Они смогли попасть в кабину, обезвредить нападавшего и помочь вернуть самолет под контроль. В итоге лайнер совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. Оба пилота получили ранения и были госпитализированы.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал случившееся попыткой террористического акта. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что подозреваемый был задержан властями Саудовской Аравии. При этом обстоятельства произошедшего и мотив нападавшего пока устанавливаются, а версия о теракте исходит от израильской стороны.
На фоне приостановки рейсов Министерство транспорта Израиля сообщило о подготовке специальных рейсов для возвращения израильтян из ОАЭ. После получения разрешений служб безопасности их планируют выполнять израильские авиакомпании.
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