Еще одна партия выдвинула список кандидатов в депутаты Курултая

9 июля в Центральную избирательную комиссию Казахстана поступили документы о выдвижении партийного списка кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан от Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия".

Документы были представлены в рамках процедуры выдвижения партийных списков, предусмотренной статьей 87 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что представленные материалы будут проверены на соответствие требованиям законодательства.

Напомним, после изменений в избирательное законодательство право выдвигать партийные списки кандидатов в депутаты Курултая получили политические партии, зарегистрированные в установленном порядке.

Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, выдвижение партийных списков продолжается до 18:00 13 июля 2026 года.

Ранее Партия «Байтақ» представила состав партийного списка.