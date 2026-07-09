Еще одна партия выдвинула список кандидатов в депутаты Курултая
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9 июля в Центральную избирательную комиссию Казахстана поступили документы о выдвижении партийного списка кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан от Республиканского общественного объединения "Общенациональная социал-демократическая партия".
Документы были представлены в рамках процедуры выдвижения партийных списков, предусмотренной статьей 87 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что представленные материалы будут проверены на соответствие требованиям законодательства.
Напомним, после изменений в избирательное законодательство право выдвигать партийные списки кандидатов в депутаты Курултая получили политические партии, зарегистрированные в установленном порядке.
Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, выдвижение партийных списков продолжается до 18:00 13 июля 2026 года.
Ранее Партия «Байтақ» представила состав партийного списка.
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