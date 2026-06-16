Еще одну автодорогу оснастили лазером в Казахстане

В области Абай на республиканской автодороге "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск" внедрили современную лазерную систему, направленную на повышение безопасности дорожного движения.

В рамках проекта вблизи населенных пунктов Караколь, Таскескен, Шынкожа, Аягоз, Ушбиик, Капан-Булак, Жанаозен и Калбатау установлено 13 комплектов оборудования.

Новая система помогает привлекать внимание водителей, снижать утомляемость во время длительных поездок и повышать концентрацию в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости.

Ожидается, что использование современных технологий позволит повысить уровень безопасности на трассе и сократить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах республиканского значения.

Ранее на трассе "Караганда – Балхаш" запустили эксперимент с лазерным освещением для повышения безопасности водителей.

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