Ещё один случай: в общежитии Назарбаев Университета нашли тело девушки
22-летняя девушка погибла, выпав из окна общежития НУ.
Сегодня, 13:36
Фото: nu.edu.kz
В Астане 15 августа из окна 12-го этажа общежития Назарбаев Университета выпала 22-летняя девушка, передает BAQ.KZ.
По информации полиции, погибшая является жительницей столицы.
"По факту обнаружения тела 22-летней жительницы столицы возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девушка выпала из окна общежития. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.
Это уже второй трагический случай в том же общежитии за последние месяцы. Напомним, в июне здесь было найдено тело студентки. Тогда уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства".
