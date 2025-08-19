В Астане 15 августа из окна 12-го этажа общежития Назарбаев Университета выпала 22-летняя девушка, передает BAQ.KZ.

По информации полиции, погибшая является жительницей столицы.

"По факту обнаружения тела 22-летней жительницы столицы возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девушка выпала из окна общежития. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Это уже второй трагический случай в том же общежитии за последние месяцы. Напомним, в июне здесь было найдено тело студентки. Тогда уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства".