США заявили, что их военные в районе Ормузского пролива уничтожили несколько небольших иранских катеров, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По словам американской стороны, операция проводилась в рамках обеспечения безопасности судоходства, а также сопровождалась прохождением военных кораблей и торговых судов Америки через пролив в Персидский залив.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы совершал атаки на гражданские суда, не связанные с конфликтом, включая судно под флагом Южной Кореи. Он также призвал другие страны, в том числе Южную Корею, активнее участвовать в обеспечении безопасности морских маршрутов в регионе.

В американских военных структурах звучали разные оценки: сначала сообщалось о шести уничтоженных катерах, позже – о семи.

В Иране эти утверждения отвергли, заявив, что катера не были потоплены, а информация США не соответствует действительности.

Параллельно власти Объединённых Арабских Эмиратов сообщили о нападениях с применением дронов и ракет. В ОАЭ назвали происходящее серьёзной эскалацией и заявили о праве на ответные меры. В ряде сообщений ответственность за атаки также возлагается на Иран, однако официального подтверждения со стороны Тегерана нет.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, стороны продолжают обмен взаимными обвинениями.

Ранее Иран заявил о ракетном ударе по кораблю США.