«Это было очень трогательно»: Шайдоров о встрече в родном Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Михаил Шайдоров рассказал о встрече в Алматы после выступления на Олимпийских играх-2026. Фигурист поблагодарил всех, кто пришёл поддержать его в родном городе, передает BAQ.KZ.
«Вернулся в свой родной город, домой. Спасибо каждому, кто встречал. Это было очень трогательно и по-настоящему ценно для меня. Я чувствовал вашу поддержку, тепло и искреннюю радость. Спасибо всем, кто был причастен к этому дню. Тем, кто организовал, кто пришел, кто просто был рядом. Вы сделали этот момент особенным. Я переполнен радостью и благодарностью. Рахмет, Алматы!» — написал Шайдоров на своей странице в Instagram.
Михаил Шайдоров стал единственным медалистом Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия): фигурист сенсационно выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США