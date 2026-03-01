Михаил Шайдоров рассказал о встрече в Алматы после выступления на Олимпийских играх-2026. Фигурист поблагодарил всех, кто пришёл поддержать его в родном городе, передает BAQ.KZ.

«Вернулся в свой родной город, домой. Спасибо каждому, кто встречал. Это было очень трогательно и по-настоящему ценно для меня. Я чувствовал вашу поддержку, тепло и искреннюю радость. Спасибо всем, кто был причастен к этому дню. Тем, кто организовал, кто пришел, кто просто был рядом. Вы сделали этот момент особенным. Я переполнен радостью и благодарностью. Рахмет, Алматы!» — написал Шайдоров на своей странице в Instagram.

Михаил Шайдоров стал единственным медалистом Казахстана на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия): фигурист сенсационно выиграл золотую медаль в мужском одиночном катании.