Комитет по охране прав детей Министерства просвещения высказался по поводу трагического инцидента в одной из школ Западно-Казахстанской области, где во время школьного бала девятиклассник ударил ножом старшеклассника, передает BAQ.KZ. подчеркнула, что такие случаи — тревожный сигнал для родителей, педагогов и общества.

Это не конфликт — это сломанные судьбы двух подростков и уголовная ответственность. Мы не можем допускать, чтобы неуправляемые эмоции и отсутствие навыков самоконтроля приводили к трагедиям. Ответственность за воспитание, безопасность и атмосферу в школах — общая, но с должностных лиц её никто не снимает, — заявила Оспанова.

По её словам, пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние стабильное. В школе уже работает мобильная группа управления образования и региональный уполномоченный по правам ребёнка. С учащимися, педагогами и родителями ведётся индивидуальная работа. Также возбуждено уголовное дело по статье 293 часть 3 УК РК — “Хулиганство”. Подросток, нанесший удар, задержан, материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Психологическую помощь всем участникам конфликта оказывают специалисты областного методического психологического центра. Родительские собрания и классные часы запланированы на завтра. В школе проведут оценку психологического климата. Будет дана правовая и управленческая оценка действиям и бездействию администрации, — добавила глава Комитета.

Напоминм, инцидент произошёл в посёлке Подстепное, пригороде Уральска, во время осеннего бала в школе Теректинского района. Как сообщается, между учащимися вспыхнула ссора, после которой девятиклассник ударил ножом старшеклассника. Пострадавший был госпитализирован, подозреваемый задержан. По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, а расследование находится на особом контроле Департамента полиции ЗКО.