Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил во Флоренции и заявил, что Европейскому союзу важно сохранять хорошие отношения с США, даже несмотря на резкие заявления со стороны Вашингтона, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, ЕС должен "сохранять то, что уже есть" в отношениях с Соединёнными Штатами. Он отметил, что Европа старается сохранять спокойствие и продолжать работу, не реагируя на каждое политическое заявление.

Кошта подчеркнул, что главным приоритетом ЕС сейчас является стабильность: в торговле, в работе НАТО и в общем взаимодействии всех сторон. Он добавил, что именно такой подход Европа считает правильным.

Комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, Кошта отметил, что Евросоюз не всегда отвечает на такие заявления.

"Мы были созданы в 1950-х годах. Мы не очень хороши в социальных сетях. Мы предпочитаем не отвечать на каждый твит", – отметил политик.

Ранее Трамп объявил о планах ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС. Он объяснил это тем, что, по его мнению, Евросоюз не выполняет торговые договорённости с США.

Также стало известно, что после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент согласился дать Евросоюзу время до 4 июля, чтобы выполнить условия торгового соглашения.