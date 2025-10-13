Казахстан усиливает позиции на карте международного медицинского туризма — ежегодно санаторно-курортные организации страны принимают около полумиллиона человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

О перспективах отрасли и планах по развитию оздоровительных направлений рассказали на международной конференции по медтуризму, которая прошла в Астане.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в своём выступлении подчеркнула, что Казахстан обладает всем необходимым, чтобы стать лидером региона в сфере санаторно-курортного лечения. Стратегия развития включает модернизацию инфраструктуры, расширение партнёрства между медицинскими учреждениями и туроператорами, а также активное продвижение национального бренда Kazakhstan Health Travel.

"Наши природные ресурсы — это не только достояние страны, но и стратегический инструмент укрепления здоровья населения и развития медицинского туризма. Казахстан имеет все возможности, чтобы стать центром санаторно-курортного лечения Центральной Азии", — заявила министр.

Отмечается, что природно-климатический потенциал Казахстана невозможно воспроизвести искусственно. Уникальное сочетание горного воздуха, термальных источников, минеральных вод и целебных озёр привлекает всё больше иностранных пациентов. Именно на этих природных факторах строится интеграция восстановительной медицины, реабилитации и профилактики заболеваний.

Ранее мы сообщали, что Казахстан стал новым центром медицинского туризма.