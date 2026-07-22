Нарушители пытались попасть под чужими именами в Казахстан
Проверки проводятся во всех пунктах пропуска страны.
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С начала года пограничники Казахстана остановили 200 человек, пытавшихся пересечь границу с поддельными или чужими документами.
Как сообщили в Пограничной службе КНБ, чаще всего нарушители использовали поддельные визы и документы с данными других людей.
Где выявляют больше нарушений
Подобные случаи регулярно выявляют на южных направлениях границы, а также при прохождении контроля пассажирами международных авиарейсов.
В ведомстве отметили, что в 2025 году было зафиксировано 661 нарушение, связанное с использованием поддельных или чужих документов.
В КНБ напомнили, что попытка пересечения государственной границы с такими документами является уголовно наказуемым деянием.
Чужой паспорт не помог попасть в Казахстан
Ранее пограничники выявили похожий случай в Актюбинской области. Иностранец пытался пересечь границу по паспорту своего брата.
Как установили сотрудники, 48-летний гражданин Таджикистана попытался пересечь казахстанско-российскую границу по паспорту брата. Мужчине был закрыт въезд в Россию, поэтому он решил воспользоваться чужими документами.
Нарушение выявили во время проверки документов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Суд признал его виновным. Ему назначили штраф в размере 865 тысяч тенге, а также постановили выдворить его за пределы Казахстана.
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