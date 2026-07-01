Пограничники пресекли незаконный оборот товаров на 4,3 млрд тенге

Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан подвела итоги работы за июнь 2026 года.

В рамках охраны государственной границы совместно с компетентными органами за месяц задержан 5 281 нарушитель законодательства, из них 4 493 – иностранные граждане.

Кроме того, предотвращено 1 476 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на общую сумму 4,3 млрд тенге. Среди них зафиксированы попытки провоза наркотических средств – 32 факта, оружия и боеприпасов – 66 фактов, а также топлива и товаров народного потребления.

По данным Погранслужбы, пресечено 708 фактов незаконного перемещения ГСМ объемом более 45 тонн на сумму 13,6 млн тенге, 489 фактов ввоза товаров народного потребления на сумму свыше 2,1 млрд тенге и 181 факт незаконного перемещения валюты на сумму более 2,2 млрд тенге.

Отдельно отмечено пресечение 27 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря. Изъято 24,7 км браконьерских орудий лова и 94 особи осетровых пород (658 кг). Ущерб от незаконной деятельности оценивается более чем в 285 млн тенге.

Также в рамках работы возбуждено 50 уголовных дел, ведутся следственные действия. В производстве находятся 3 526 административных дел, по которым наложены штрафы на сумму более 36 млн тенге.

Материалы по остальным фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.

Ранее КНБ раскрыл схему заработка на водителях большегрузов.

Читайте также: