Фандоматы в ТЦ, школах и парках: казахстанцы сдали на переработку более 5 млн единиц тары

Пластиковую бутылку или алюминиевую банку в Казахстане можно сдать на переработку по пути на работу, в торговом центре или на прогулке в парке. Через фандоматы жители уже сдали более 5 млн единиц тары, в программе участвуют свыше 100 тыс. человек.

Сейчас в стране работают 46 таких автоматов. Они стоят в Астане, Алматы, Кокшетау, Актобе и других городах.

Фандоматы размещают там, где люди бывают каждый день, в торговых центрах, офисах, школах и общественных пространствах. Один из них установлен в Центральном парке Астаны.

Автомат сам распознает пластиковую бутылку или алюминиевую банку с помощью технологии машинного обучения. За сданную тару в мобильном приложении начисляют баллы, их можно обменять на скидки и бонусы от партнеров программы.

Сеть фандоматов развивает АО «Жасыл даму» вместе с партнером. Там отмечают, что пункты приема рядом с домом и работой делают сбор вторсырья доступнее и помогают людям привыкнуть сдавать отходы на переработку.

Проект развивает раздельный сбор отходов и поддерживает цели общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан», которую объявил Глава государства.

Тем временем в Алматы обсуждают расширение сети пунктов приема вторсырья. В перспективе их число хотят довести до нескольких сотен, чтобы сдать пластик, стекло или другие отходы можно было в пешей доступности, без поездки через весь город.

По словам эксперта Евгения Мухамеджанова, экологическую культуру не сформировать только социальной рекламой и призывами, для этого у людей должна быть доступная инфраструктура.