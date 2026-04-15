В Карагандинской области появились новые подробности о состоянии трёхлетнего ребёнка, на которого ранее обрушилась часть фасада Дома культуры.

Что произошло

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Ботакара Бухаржырауского района. В результате происшествия ребёнок получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован в реанимацию, где ему провели срочную операцию.

По последним данным управления здравоохранения, состояние мальчика остаётся стабильно тяжёлым. Ему продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала мать ребёнка Сабина Кауапова, в момент происшествия отец гулял с сыном рядом со зданием. Всё произошло внезапно - мужчина успел подхватить ребёнка, тем самым спас его от повторного удара.

По словам родителей, причиной трагедии могло стать некачественное крепление облицовки.

«Когда я увидела обломки, на них не было ни цемента, ни пены, ни креплений. Я хочу, чтобы проверили все здания, потому что это опасно», - заявила мать.

Что сказали в акимате

В акимате Бухар-Жырауского района подтвердили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

Власти также заявили, что держат ситуацию на контроле и окажут семье необходимую помощь.

Что известно о здании Дома культуры

Также стало известно, что здание Дома культуры ремонтировали около четырёх лет назад. При этом первые дефекты фасада были выявлены ещё в 2024 году.

По словам руководителя районного отдела культуры, подрядчику сообщали о проблемах, однако он не устранил недостатки, а позже компания обанкротилась.