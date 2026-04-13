В Ботакара Карагандинской области на трёхлетнего ребёнка обрушилась часть фасада здания. Малыш госпитализирован в реанимацию, ему проводится срочная операция, передает BAQ.kz.

По предварительной информации, инцидент произошёл в Бухар-Жырауском районе. На ребёнка упала часть стены Дома культуры.

В результате происшествия ребёнок получил серьёзные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей, ему проводится срочное хирургическое вмешательство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили:

«По видеоматериалу, распространённому в социальных сетях, по факту обрушения части фасада здания культурного объекта на трёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пострадавший ребёнок доставлен в медицинское учреждение и находится под наблюдением врачей. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств происшествия».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

