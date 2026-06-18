В Уйгурском районе Алматинской области состоялся традиционный фестиваль абрикоса.

В мероприятии приняли участие садоводы, пчеловоды, ученые, представители перерабатывающей отрасли и жители района.

Гостям представили различные сорта абрикоса, а также продукцию из него. Также были организованы выставки продукции пчеловодства, изделий народных мастеров и исторических экспонатов.

В рамках фестиваля прошла научная конференция на тему "Абрикосовые сады – богатство региона и благополучие народа". Ученые обсудили вопросы развития садоводства, повышения качества продукции и перспектив отрасли.

По данным акимата Алматинской области, регион занимает лидирующие позиции в стране по производству абрикосов. Здесь производится около 70% всего урожая абрикосов в Казахстане. В Уйгурском районе под абрикосовые сады отведено около 3200 гектаров.

В ходе фестиваля представители местных хозяйств рассказали о развитии отрасли, выращивании саженцев и сотрудничестве садоводов и пчеловодов. Отмечается, что пчелы играют важную роль в повышении урожайности плодовых деревьев.

Также на конференции ученые представили исследования по повышению качества и урожайности продукции. В дальнейшем планируется сотрудничество с научно-исследовательскими институтами в сфере садоводства.

Фестиваль завершился награждением жителей района и концертной программой. Сообщается, что мероприятие планируется проводить ежегодно.

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