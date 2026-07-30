Фестиваль ALMA LOVE соберет в Алматы 20 тысяч молодых горожан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Со 2 по 11 августа в Алматы пройдет молодежный фестиваль ALMA LOVE 2026. Фестиваль приурочен к Международному дню молодежи, передает BAQ.KZ.
Организаторы ждут не менее 20 тыс. участников.
Площадки развернут в разных районах города, а программа соберет образовательные, творческие, спортивные, экологические и волонтерские мероприятия.
Девиз этого года звучит так: «Қала сенен басталады. Город начинается с тебя». В основе концепции личная ответственность молодых людей за развитие города, бережное отношение к окружающей среде и общественным ресурсам, уважение к закону и готовность участвовать в полезных инициативах.
«Особое внимание в рамках ALMA LOVE 2026 будет уделено ответственному отношению к окружающей среде и общественным ресурсам, продвижению принципов бережливости, развитию культуры созидания, взаимоуважения и активной гражданской позиции», - отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.
Что ждет участников
Начнется все с уборки. Открывает фестиваль экологический челлендж EcoVibe, участники которого займутся благоустройством дворов и общественных пространств.
В комьюнити-центрах пройдут образовательные игры LEVEL UP по финансовой грамотности, осознанному потреблению, экологии и гражданской активности.
Арбат превратится в открытую сцену для молодых музыкантов, поэтов и исполнителей в рамках проекта Avenue Talent.
Одним из центральных событий станет форум ALMA LOVE Talks. На нем выступят молодые предприниматели, ученые, спортсмены, общественные деятели и лидеры мнений, которые расскажут о своих проектах.
Концерт, кино и спорт до 11 августа
В программу также вошли кинопоказ под открытым небом на берегу Сайрана, футбольный турнир JasAlmaty Cup 2026, фестиваль национальных игр Youth Nomads, проект «Абай на набережной» и международный форум «UNICEF Жастар форумы 2026».
Финал назначен на 11 августа. В летнем амфитеатре «Шабыт» пройдет концерт с выступлениями артистов и награждением активных представителей молодежи. Хедлайнером вечера станет Айкын Толепберген.
Читай также:
Туристы из пяти стран собрались на фестивале «Алакөл толқыны»
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
- Поезд протаранил КАМАЗ в Алматы: появились подробности серьезной аварии
- Турцию охватили масштабные лесные пожары: эвакуируют людей и перекрывают дороги
- За полгода потребителям вернули 1,5 миллиарда тенге: рекорд поставил владелец Lexus