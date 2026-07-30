Фестиваль ALMA LOVE соберет в Алматы 20 тысяч молодых горожан

Со 2 по 11 августа в Алматы пройдет молодежный фестиваль ALMA LOVE 2026. Фестиваль приурочен к Международному дню молодежи, передает BAQ.KZ.

Организаторы ждут не менее 20 тыс. участников.

Площадки развернут в разных районах города, а программа соберет образовательные, творческие, спортивные, экологические и волонтерские мероприятия.

Девиз этого года звучит так: «Қала сенен басталады. Город начинается с тебя». В основе концепции личная ответственность молодых людей за развитие города, бережное отношение к окружающей среде и общественным ресурсам, уважение к закону и готовность участвовать в полезных инициативах.

«Особое внимание в рамках ALMA LOVE 2026 будет уделено ответственному отношению к окружающей среде и общественным ресурсам, продвижению принципов бережливости, развитию культуры созидания, взаимоуважения и активной гражданской позиции», - отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек.

Что ждет участников

Начнется все с уборки. Открывает фестиваль экологический челлендж EcoVibe, участники которого займутся благоустройством дворов и общественных пространств.

В комьюнити-центрах пройдут образовательные игры LEVEL UP по финансовой грамотности, осознанному потреблению, экологии и гражданской активности.

Арбат превратится в открытую сцену для молодых музыкантов, поэтов и исполнителей в рамках проекта Avenue Talent.

Одним из центральных событий станет форум ALMA LOVE Talks. На нем выступят молодые предприниматели, ученые, спортсмены, общественные деятели и лидеры мнений, которые расскажут о своих проектах.

Концерт, кино и спорт до 11 августа

В программу также вошли кинопоказ под открытым небом на берегу Сайрана, футбольный турнир JasAlmaty Cup 2026, фестиваль национальных игр Youth Nomads, проект «Абай на набережной» и международный форум «UNICEF Жастар форумы 2026».

Финал назначен на 11 августа. В летнем амфитеатре «Шабыт» пройдет концерт с выступлениями артистов и награждением активных представителей молодежи. Хедлайнером вечера станет Айкын Толепберген.

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